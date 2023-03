Merck Aktie News: Merck am Montagnachmittag mit Einbußen

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 163,55 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 162,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 163,50 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 115.397 Aktien.

Bei 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,35 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 153,10 EUR fiel das Papier am 23.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 6,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 213,20 EUR für die Merck-Aktie.

Am 10.11.2022 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,06 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.805,70 EUR im Vergleich zu 5.213,00 EUR im Vorjahresquartal.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 präsentieren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 16.05.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,68 EUR fest.

