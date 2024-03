Merck Aktie News: Merck am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 155,95 EUR abwärts.

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 155,95 EUR abwärts. Bei 155,20 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 157,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 139.882 Merck-Aktien.

Am 07.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 176,75 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 134,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,31 EUR je Merck-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 184,17 EUR.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 14.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,56 EUR im Jahr 2024 aus.

