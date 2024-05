Merck Aktie News: Merck verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Kursverlauf

Die Aktie von Merck zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Bei der Merck-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 167,30 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Merck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 167,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 168,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 167,25 EUR. Bei 167,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 12.469 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2023 markierte das Papier bei 172,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 13.12.2023 Kursverluste bis auf 134,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,73 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,29 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 187,67 EUR je Merck-Aktie an.

Merck ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,83 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,12 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,29 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Merck wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2024 8,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

