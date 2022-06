Merck Aktie News: Merck verzeichnet am Montagmittag kaum Ausschläge

Die Merck-Aktie bewegte sich um 20.06.2022 12:22:00 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 158,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 159,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 157,15 EUR. Bei 159,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 66.435 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 30.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 231,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 31,62 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.06.2021 bei 151,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 4,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 220,45 EUR an.

Merck ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,41 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 2,18 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,24 Prozent auf 5.198,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.631,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 04.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Merck rechnen Experten am 03.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2023 10,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Prozessanalysetechnologien: Merck kooperiert mit Agilent - Merck-Aktie gibt nach

Merck-Aktie leichter: Merck begibt Anleihe in Milliardenhöhe

Merck-Aktie sackt ab: Merck bricht Berzosertib-Studie ab

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA