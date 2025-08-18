Merck Aktie News: Merck gewinnt am Mittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Merck zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 111,70 EUR.

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 111,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 112,20 EUR. Bei 111,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 30.647 Merck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 36,89 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 100,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 10,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 150,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 07.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,81 Prozent zurück. Hier wurden 5,26 Mrd. EUR gegenüber 5,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck KGaA bekommt EU-Zulassung für Ogsiveo - Aktie tiefer

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen

Merck-Analyse: Merck-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet