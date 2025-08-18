Merck Aktie News: Merck tritt am Mittwochvormittag auf der Stelle

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Merck. Mit einem Wert von 110,85 EUR bewegte sich die Merck-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Merck-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 110,85 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 111,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 110,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 111,00 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.541 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 59,68 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Mit Abgaben von 9,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 150,00 EUR.

Merck ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,50 EUR, nach 1,40 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,35 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,42 EUR im Jahr 2025 aus.

