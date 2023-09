Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Mittag freundlich

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 158,65 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 158,65 EUR. Bei 159,60 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 158,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 45.715 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2023 markierte das Papier bei 202,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 27,83 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 145,60 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 8,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 03.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,78 Prozent auf 5.302,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Merck.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,76 EUR je Aktie aus.

