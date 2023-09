Merck Aktie News: Merck tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Merck zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 159,05 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 159,05 EUR zu. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 159,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 158,05 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 8.573 Aktien.

Am 11.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 145,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 03.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,64 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 5.302,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.568,00 EUR umgesetzt worden waren.

Merck wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2023 8,76 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

