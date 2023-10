Merck Aktie News: Merck tritt am Nachmittag auf der Stelle

So entwickelt sich Merck

Die Aktie von Merck zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Merck-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 150,20 EUR.

Die Merck-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 150,20 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 151,40 EUR an. Bei 148,30 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 148,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 239.329 Merck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 35,02 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,45 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 3,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,00 EUR an.

Merck ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,64 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,78 Prozent auf 5.302,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.568,00 EUR gelegen.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 14.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

