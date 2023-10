Merck Aktie News: Merck tendiert am Vormittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Merck. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 149,25 EUR.

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 149,25 EUR abwärts. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 148,85 EUR. Bei 148,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 7.340 Merck-Aktien gehandelt.

Bei 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 35,88 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2023 (145,45 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 204,00 EUR an.

Am 03.08.2023 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.302,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.568,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte Merck die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

