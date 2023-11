Merck Aktie News: Merck steigt am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 161,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,9 Prozent auf 161,50 EUR. Die Merck-Aktie legte bis auf 161,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 157,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 197.542 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. 25,57 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 16,41 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 195,63 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 09.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,12 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 5.173,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.805,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Merck rechnen Experten am 06.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2023 8,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

