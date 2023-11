Merck Aktie News: Merck am Vormittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 157,60 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 157,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 157,75 EUR. Bei 157,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.166 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 28,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 135,00 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 195,63 EUR für die Merck-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,12 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,90 Prozent auf 5.173,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Merck am 07.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,53 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

