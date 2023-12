Merck Aktie News: Merck behauptet sich am Mittag

Merck im Blick

Die Aktie von Merck hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Merck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 142,55 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Merck-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:45 Uhr bei 142,55 EUR. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 143,35 EUR. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 142,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 142,35 EUR. Zuletzt wechselten 40.383 Merck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 29,71 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 5,79 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 193,75 EUR für die Merck-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 09.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,90 Prozent zurück. Hier wurden 5.173,00 EUR gegenüber 5.805,70 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht letztendlich Gewinne

Handel in Frankfurt: DAX liegt letztendlich im Plus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels leichter