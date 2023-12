Merck Aktie News: Merck zieht am Vormittag an

Aktie im Blick

Die Aktie von Merck zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 142,75 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 142,75 EUR zu. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 143,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 142,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.629 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,07 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2023 (134,30 EUR). Mit einem Kursverlust von 5,92 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 193,75 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 2,12 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.173,00 EUR – das entspricht einem Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 06.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Merck.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

