Merck Aktie News: Merck gibt am Mittwochmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 153,15 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:42 Uhr um 0,2 Prozent auf 153,15 EUR nach. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 151,10 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 152,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.447 Merck-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.02.2023 auf bis zu 186,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 17,84 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,30 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 12,31 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 183,43 EUR für die Merck-Aktie aus.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,12 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

