Merck Aktie News: Merck am Nachmittag im Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 152,50 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 152,50 EUR ab. Bei 149,85 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 152,35 EUR. Zuletzt wechselten 124.184 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 23.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 186,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,23 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,18 EUR je Merck-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 183,43 EUR aus.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,12 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.173,00 EUR – eine Minderung von 10,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.805,70 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Merck am 07.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,39 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 3 Jahren abgeworfen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels fester

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX steigt letztendlich