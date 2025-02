Merck Aktie News: Merck am Freitagnachmittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 136,05 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 136,05 EUR ab. Bei 135,85 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 136,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 84.405 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Bei einem Wert von 132,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 2,39 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,33 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 183,14 EUR.

Am 14.11.2024 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,70 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,27 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,17 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,72 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt am Mittwochnachmittag

Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag

Börse Frankfurt in Rot: So steht der LUS-DAX aktuell