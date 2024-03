Merck Aktie News: Merck am Donnerstagmittag in Grün

Kursentwicklung

Die Aktie von Merck zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 159,05 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 159,05 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 160,50 EUR zu. Bei 158,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 56.622 Stück gehandelt.

Am 07.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 176,75 EUR. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 11,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,30 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 184,17 EUR je Merck-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,90 Prozent auf 5.173,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.05.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie gibt nach: Hohe Investition in Korea

Aktienempfehlung Merck-Analyse: DZ BANK bewertet Merck-Aktie besser

Merck-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Merck-Aktie