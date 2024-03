Merck Aktie News: Merck zieht am Donnerstagvormittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 159,00 EUR zu. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 159,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 158,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.781 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.04.2023 bei 176,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 11,16 Prozent Luft nach oben. Am 13.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 184,17 EUR.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5.173,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.805,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Merck wird am 15.05.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 14.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,54 EUR je Merck-Aktie.

