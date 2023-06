Merck Aktie News: Merck am Mittwochnachmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Merck 150,00 EUR

Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 151,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 150,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 155,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 122.459 Merck-Aktien.

Am 11.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,95 Prozent hinzugewinnen. Am 21.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 150,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 208,50 EUR angegeben.

Am 11.05.2023 hat Merck die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,41 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5.293,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5.198,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 9,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

