Merck Aktie News: Merck gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 162,45 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 162,45 EUR. Bei 163,55 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 160,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 235.085 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 202,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Bei einem Wert von 135,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Mit Abgaben von 16,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 195,63 EUR.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 2,12 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5.173,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.805,70 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 06.03.2025 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,53 EUR je Merck-Aktie.

