Merck Aktie News: Merck am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 161,35 EUR zu.

Die Merck-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 161,35 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 162,00 EUR. Bei 160,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.634 Merck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. 25,69 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 16,33 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 195,63 EUR aus.

Am 09.11.2023 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.173,00 EUR – eine Minderung von 10,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.805,70 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,53 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels im Minus

Schwacher Handel: DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste

LUS-DAX aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX am Montagnachmittag