Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Aktie von Merck gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 146,65 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 146,65 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 146,75 EUR. Bei 146,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.128 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 195,75 EUR erreichte der Titel am 26.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 25,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 8,42 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 183,43 EUR für die Merck-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 09.11.2023. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,12 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 5.173,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.805,70 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Merck am 07.03.2024 vorlegen. Merck dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,43 EUR je Merck-Aktie.

