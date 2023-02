Merck Aktie News: Merck verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Die Merck-Aktie wies um 04:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 182,80 EUR abwärts. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 180,85 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 182,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 100.294 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.06.2022 auf bis zu 153,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 213,20 EUR je Merck-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 10.11.2022. Das EPS wurde auf 2,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.805,70 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 4.973,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Merck am 02.03.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 07.03.2024 dürfte Merck die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

