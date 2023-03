Merck Aktie News: Merck gibt am Mittwochnachmittag ab

Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,4 Prozent auf 165,15 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 164,80 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 167,30 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 107.601 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (202,80 EUR) erklomm das Papier am 11.01.2023. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 18,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2022 Kursverluste bis auf 153,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 7,87 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 213,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 10.11.2022. In Sachen EPS wurden 2,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,06 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5.805,70 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.213,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,37 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Merck am 11.05.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 16.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,63 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie leichter: Merck will wohl Stellen am Stammsitz in Darmstadt abbauen

Siltronic-Aktie unter Druck: Neuer CEO übernimmt Anfang Mai

Merck-Aktie dennoch leichter: Merck erfüllt Prognose - Dividendenzahlung wird erhöht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA