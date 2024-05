Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 167,25 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 167,25 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 167,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 165,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 94.203 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,40 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,08 Prozent. Am 13.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,29 EUR je Merck-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 187,67 EUR angegeben.

Merck ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,12 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,29 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Merck dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

