Merck Aktie News: Merck schiebt sich am Mittag vor

Das Papier von Merck konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 152,95 EUR. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 157,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 149,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 250.606 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 32,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 149,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2023). Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 2,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 208,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 11.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,36 EUR gegenüber 2,41 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.293,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.198,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 08.08.2024 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2023 9,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

