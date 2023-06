Merck Aktie News: Merck verteuert sich am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Merck 152,50 EUR

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 153,35 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 157,20 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 149,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 317.686 Merck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 32,25 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2023 Kursverluste bis auf 149,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 2,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 208,50 EUR.

Merck ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,36 EUR, nach 2,41 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.293,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.198,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,51 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Covestro-Aktie, Merck-Aktie & Co. im Minus: Chemiewerte leiden unter Konjunktursorgen nach Goldman Sachs-Prognosen

Merck-Aktie höher: Merck sieht sich in herausforderndem Umfeld für Mittelfristziel auf Kurs

Was Analysten von der Merck-Aktie erwarten

