Merck Aktie News: Merck am Vormittag schwächer

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 150,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 149,10 EUR. Mit einem Wert von 149,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 30.137 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2023 markierte das Papier bei 202,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 149,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 1,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 208,50 EUR je Merck-Aktie aus.

Merck ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,41 EUR je Aktie vermeldet. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.293,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.198,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Merck am 03.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 08.08.2024.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

