Merck Aktie News: Merck tendiert am Nachmittag seitwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Merck-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 157,80 EUR.

Die Merck-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 157,80 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 158,90 EUR an. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 157,25 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 157,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 73.556 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei 202,80 EUR markierte der Titel am 11.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,52 Prozent. Am 10.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 145,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 7,73 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 202,63 EUR aus.

Merck ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,64 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.568,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.293,00 EUR.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 14.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,78 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Merck abgeworfen

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck verdient

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Merck-Investition eingebracht