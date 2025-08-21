Merck Aktie News: Merck am Freitagvormittag nahe Vortagesniveau

Merck im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Merck. Im XETRA-Handel kam die Merck-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 110,60 EUR.

Mit einem Kurs von 110,60 EUR zeigte sich die Merck-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 110,70 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 110,50 EUR nach. Bei 110,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 4.268 Merck-Aktien gehandelt.

Bei 177,00 EUR markierte der Titel am 31.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 60,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,70 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 150,00 EUR.

Merck gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,50 EUR, nach 1,40 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5,26 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,35 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

