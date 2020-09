Merck-Aktie aktuell: Merck macht Boden gut

Die Merck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 124,95 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 12.637 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 125,35 EUR Bei 124,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 69.313 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.09.2020 bei 128,65 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,22 EUR. Dieser Wert wurde am 19.03.2020 erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 115,92 EUR. Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2021 6,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Die Merck KGaA ist ein weltweit tätiger Chemie-, Pharma- und Life Science-Konzern. Das Produktprogramm von Merck umfasst Originalpräparate gegen Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen sowie Produkte für die Selbstmedikation, Flüssigkristalle für Displays und Elektronikchemikalien zur Chipherstellung, Pigmente, Kosmetik- und Pharmawirkstoffe, Reagenzien sowie zahlreiche Laborprodukte für die Pharmaforschung. Die Medikamente des Unternehmens, die in vielen Ländern weltweit angeboten werden, werden bei Erkältungsbeschwerden und beim täglichen Gesundheitsschutz, bei neurodegenerativen Erkrankungen sowie in den Bereichen Onkologie, Fruchtbarkeit, Endokrinologie und Rheumatologie verwendet. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft sogenannte Performance Materials für die Branchen Unterhaltungselektronik, Beleuchtung, Drucktechnik oder Kosmetik. Das Produktangebot erstreckt sich hier von Flüssigkristallen für Displays über funktionelle Füllstoffe bis hin zu Effektpigmenten. Ergänzt wird das Angebot von Merck durch Laborchemikalien, Lösungsmittel, Filtertechniken für die Wasseraufbereitung sowie Bioprozessverfahren und bioanalytische Services für die Pharmaindustrie . 2015 übernahm Merck das US-amerikanische Life-Science-Unternehmen Sigma-Aldrich. Derzeit plant Merck, die Sparte um rezeptfreie Medikamente an den US-Konzern Procter & Gamble zu verkaufen. Die Transaktion soll bis Ende 2018 durchgeführt werden.

