Merck Aktie News: Merck wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 165,10 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 164,90 EUR. Bei 166,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 10.441 Merck-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.12.2021 bei 231,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 28,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 153,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,84 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 213,18 EUR je Merck-Aktie aus.

Am 04.08.2022 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,24 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.568,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.870,00 EUR in den Büchern gestanden.

Merck wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 09.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2022 10,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

