Merck Aktie News: Merck am Mittwochnachmittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 160,70 EUR.

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,6 Prozent auf 160,70 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 160,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 163,90 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 154.309 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (202,80 EUR) erklomm das Papier am 11.01.2023. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 20,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 135,00 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 197,50 EUR.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,12 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.173,00 EUR – das entspricht einem Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Merck am 07.03.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels im Minus

Schwacher Handel: DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste

LUS-DAX aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX am Montagnachmittag