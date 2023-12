Merck Aktie News: Merck am Freitagvormittag in Rot

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 140,40 EUR ab.

Um 09:05 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 140,40 EUR ab. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 139,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 139,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.159 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 202,80 EUR markierte der Titel am 11.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 44,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 4,34 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 193,75 EUR.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,12 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,90 Prozent auf 5.173,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5.805,70 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,47 EUR je Merck-Aktie.

