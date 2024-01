Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Blick auf Merck-Kurs

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 148,40 EUR zu.

Das Papier von Merck konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 148,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 149,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 148,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34.170 Merck-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (195,75 EUR) erklomm das Papier am 26.01.2023. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 31,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,30 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 9,50 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 183,43 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 09.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,12 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 06.03.2025 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,43 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 3 Jahren verdient

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste

DAX aktuell: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer