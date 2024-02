Merck Aktie News: Merck tendiert am Freitagmittag nordwärts

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Merck. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 158,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 158,70 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 159,00 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 158,00 EUR. Zuletzt wechselten 44.028 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 186,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.02.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,37 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,18 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 183,43 EUR je Merck-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 09.11.2023. In Sachen EPS wurden 2,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,12 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.173,00 EUR – das entspricht einem Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,39 EUR je Merck-Aktie.

