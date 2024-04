Merck Aktie News: Merck am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 148,25 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 148,25 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 149,20 EUR. Bei 148,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.071 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.06.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 16,29 Prozent Luft nach oben. Am 13.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 134,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 10,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,32 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 186,83 EUR für die Merck-Aktie.

Merck veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,07 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 2,12 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,17 Mrd. EUR – eine Minderung von 10,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,81 Mrd. EUR eingefahren.

Am 15.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 14.05.2025 dürfte Merck die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,57 EUR je Aktie aus.

