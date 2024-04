Merck Aktie News: Merck präsentiert sich am Vormittag fester

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 148,85 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,8 Prozent auf 148,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 149,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 148,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.546 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,82 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 10,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,32 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 186,83 EUR je Merck-Aktie aus.

Am 09.11.2023 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,17 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 14.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,57 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 5 Jahren abgeworfen

Barclays Capital: Overweight für Merck-Aktie

Merck-Aktie trotzdem schwächer: Merck-Chefin stellt 2024 schrittweise Rückkehr zu organischem Wachstum in Aussicht