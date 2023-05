Merck Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Merck

Aktien in diesem Artikel Merck 165,45 EUR

-0,45% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 165,00 EUR. Die Merck-Aktie sank bis auf 164,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 165,10 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 7.318 Aktien.

Am 11.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 202,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 22,91 Prozent Luft nach oben. Am 23.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 7,21 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 208,70 EUR.

Am 11.05.2023 hat Merck die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,41 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.293,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.198,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 08.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,53 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie dennoch freundlich: Darmstädter Merck mit deutlichem Gewinnrückgang

Ausblick: Merck mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Merck-Aktie tiefer: Merck bekommt neue Finanzchefin - Noch-CFO Kuhnert tritt zurück

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck 2016