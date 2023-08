Merck Aktie News: Merck schiebt sich am Mittwochmittag vor

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 160,25 EUR zu.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 160,25 EUR. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 160,25 EUR. Bei 158,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 31.628 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 202,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 20,98 Prozent niedriger. Am 10.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 145,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 9,14 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 202,63 EUR je Merck-Aktie an.

Am 11.05.2023 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen EPS wurden 2,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,64 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 5.293,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.568,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte Merck die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,78 EUR je Aktie belaufen.

