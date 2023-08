Aktienkurs im Fokus

Merck Aktie News: Merck am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

23.08.23 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 160,50 EUR.

Werbung

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 160,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 160,75 EUR. Bei 158,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 49.931 Merck-Aktien den Besitzer. Bei 202,80 EUR markierte der Titel am 11.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 26,36 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,28 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 202,63 EUR. Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Merck am 11.05.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,64 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.568,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.293,00 EUR. Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Merck am 09.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte Merck die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,78 EUR im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Merck-Aktie DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Merck abgeworfen DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck verdient DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Merck-Investition eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Merck KGaA