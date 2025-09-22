DAX23.636 +0,5%ESt505.476 +0,6%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.750 +0,3%Euro1,1807 +0,1%Öl66,85 +0,4%Gold3.787 +1,1%
Aktie im Blick

Merck Aktie News: Merck am Mittag mit Aufschlag

23.09.25 12:05 Uhr
Merck Aktie News: Merck am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie von Merck zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 109,50 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 109,50 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 109,80 EUR. Bei 109,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 36.252 Merck-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.10.2024 bei 168,25 EUR. Mit einem Zuwachs von 53,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 100,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,04 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,27 EUR. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 148,71 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 07.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,35 Mrd. EUR gelegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

