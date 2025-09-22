Merck Aktie News: Merck gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Kursentwicklung

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 110,80 EUR.

Das Papier von Merck konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 110,80 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 110,85 EUR zu. Bei 109,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 120.749 Merck-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.10.2024 bei 168,25 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,85 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 148,71 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,35 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,26 Mrd. EUR.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,33 EUR je Merck-Aktie.

