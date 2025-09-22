Merck Aktie News: Merck tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 108,55 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 108,55 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 108,55 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 109,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.549 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 168,25 EUR markierte der Titel am 18.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 35,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 100,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,27 EUR je Merck-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 148,71 EUR angegeben.

Merck gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,81 Prozent zurück. Hier wurden 5,26 Mrd. EUR gegenüber 5,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

