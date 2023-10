Merck Aktie News: Merck am Mittag in Rot

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,8 Prozent auf 141,70 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,8 Prozent auf 141,70 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 141,65 EUR nach. Bei 148,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 106.567 Merck-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.01.2023 auf bis zu 202,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 30,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2023 auf bis zu 141,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 204,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.302,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.568,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Merck wird am 09.11.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,71 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Schwacher Handel: LUS-DAX präsentiert sich mittags leichter

Schwacher Handel: DAX fällt am Freitagmittag zurück

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab