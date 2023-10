Merck Aktie News: Merck am Montagvormittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 146,65 EUR abwärts.

Um 09:21 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 146,65 EUR ab. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 146,00 EUR. Bei 148,85 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.505 Merck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,40 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Am 19.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 145,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 204,00 EUR.

Am 03.08.2023 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,20 EUR, nach 2,64 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.302,00 EUR im Vergleich zu 5.568,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Merck rechnen Experten am 14.11.2024.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

