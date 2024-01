Merck Aktie News: Merck am Mittwochmittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Merck. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 148,65 EUR ab.

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 148,65 EUR abwärts. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 148,30 EUR. Bei 149,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44.248 Merck-Aktien.

Am 26.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 195,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,30 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 183,43 EUR je Merck-Aktie an.

Merck gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,12 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5.173,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,90 Prozent verringert.

Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Merck die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,43 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

