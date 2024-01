Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Merck zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Merck-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 148,90 EUR.

Die Merck-Aktie bewegte sich um 15:51 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 148,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 149,50 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 147,95 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 149,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 82.358 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 195,75 EUR markierte der Titel am 26.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 31,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 183,43 EUR.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.173,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Merck dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2023 8,43 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

