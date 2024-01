Merck Aktie News: Merck reagiert am Mittwochvormittag positiv

So entwickelt sich Merck

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 149,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 149,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 149,50 EUR. Mit einem Wert von 149,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 8.425 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.01.2023 bei 195,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,38 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2023). Mit Abgaben von 9,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 183,43 EUR je Merck-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,90 Prozent auf 5.173,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Merck am 07.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus

Freundlicher Handel: DAX-Anleger greifen zum Start zu

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 3 Jahren verdient